Владелец хотел ввезти и растаможить его, но таможенники считают, что он занизил таможенную стоимость вдвое.

9 августа ГФС сообщила, что в зону таможенного контроля "Шегини – Медика" из Польши в Украину на лафете завезли Mercedes-Benz S500 2017 года выпуска. К таможенному оформлению и таможенному контролю перевозчик подал инвойс на сумму 35 тыс. евро.

Однако таможенники заподозрили, что эта стоимость занижена, поэтому направили запрос к польской стороне. В ответ поступила информация, что согласно экспортной таможенной декларации Республики Польша эта стоимость составляла 70 тысяч евро, что по курсу НБУ составляет 1 970 457,44 грн на дату ввоза.

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Поскольку гражданин Украины подал в орган доходов и сборов поддельные документы или содержащие неправдивые данные относительно цены транспортного средства, то эти действия имеют признаки нарушения ст. 483 ч.1 Таможенного кодекса Украины. Согласно этой статье, транспортное средство изъято, а владельца ждет штраф в трехкратном размере таможенных платежей. Дело направят в суд.

Впрочем, украинцы, которые растамаживали автомобили с начала августа, жалуются на то, что таможенники безосновательно, порой вдвое увеличивают таможенную стоимость ввозимых в нашу страну автомобилей. Некоторые из них считают такие действия таможенников сговором в ответ на реформирование этой службы.

Напомним, что подобный случай произошел при ввозе VW Touareg.