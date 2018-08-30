Черговий тізер, але цього разу досить відвертий.

Mercedes продовжує по крупиці розкривати свой “таємничий” електричний кросовер EQC. У черговому відео компанія показала панель приладів новинки, дебют якої відбудеться у Стокгольмі у найближчий вівторок.

Спочатку нам показали Mystic Detail – таємночою деталлю виявивилась головна оптика кросовера. Слідом за цим відео з’явилось відео під назвою Mystic Rear про задні ліхтарі електрокара. На останньому ж відео під назвою Mystic Interior виробник дозволив нам побачити машину зсередини. Не повністю, звичайно ж.

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Великий витягнутий у бік пасажира дисплей поєднує панель приладів та панель управління мультимедійною системою. Виглядає досить знайомо. Mercedes вже застосовує такі дисплеї у кількох своїх бензинових моделях, включаючи мініатюрний А-клас.

Тізер дозволяє також зрозуміти, що автомобіль матиме кілька режимів руху, оскільки на екрані помітний напис “Комфорт”. Також можна помітити напис Anna, що, ймовірно, передбачає можливість кількох налаштувань автомобіля під різних водіїв.

Що ж, чекати залишилось не довго – вже найближчого вівторка, 4 вересня, Mercedes-Benz представить електричний кросовер EQC у Стокгольмі.

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