Перший електрокар німецької марки презентують вже наступного тижня.

Останні тізери від Mercedes-Benz дозволяють побачити частинки першого електрокара марки – кросовера EQC, а разом з тим анонсують дату прем’єри. Дебют новинки запланований на 4 вересня.

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Допис, поширений Mercedes-Benz (@mercedesbenz) 26 Сер 2018 р. о 1:30 PDT

Зверніть увагу: світлодіодна стрічка ходових вогнів виходить з фар і тягнеться вздовж кромки капота, з’єднуючи фари між собою. Mercedes зібрав 200 тестових прототипів EQC, котрі пройшли тисячі кілометрів у найрізноманітніших кліматичних умовах від морозів у -35°C до 50-градусної спеки, пісками, болотами й снігами, аби гарантувати безвідмовну роботу у будь-який час.

Допис, поширений Mercedes-Benz (@mercedesbenz) 28 Сер 2018 р. о 1:22 PDT



Сітлова лінія повторюється і на кормі автомобіля, лише не білого кольору, а червоного. Форма ж LED-стрічки така ж, як і спереду.

Характеристики електрокара виробник усе ще тримає в таємниці, розкрити котру збираєтсья 4 вересня у Стокгольмі. Однак відомі специфікації концепту, від якого серійна модель має не надто відрізнятись. Якщо так, Mercedes-Benz EQC матиме батарею на 70 кВт*год, що забезпечує йому автономний хід на 500 км, а також пару електромоторів (по одному на осі) загальною потужністю приблизно у 410 к.с.

Фото: Mercedes-Benz EQС / Daimler

Mercedes-Benz обіцяє вивести EQС на ринок у 2019 році, та коли саме – поки невідомо. Одразу за ним на конвеєр має встати і електричний хетчбек Mercedes-Benz EQA. Кросовер випускатиметься у місті Бремен, а хетчбек – у французькому Амбаші.

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