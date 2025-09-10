Мерія Львова закупить автобуси місцевого автозаводу, але це буде не ЛАЗ

ФОТО: Електрон|
Міський низькопідлоговий автобус "Електрон" моделі А18501
Оскільки місцевий бюджет працює на соціальну підтримку міста та армії, то на придбання такої кількості пасажирських машин спрямують кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Про це на своїй ФБ-сторінці розповів львівський мер Андрій Садовий.
"Повернемо його протягом 10 років. Це дозволяє тримати ресурс для фронту і водночас давати львів’янам сучасний транспорт", – зазначив мер позицію міста щодо кредиту ЄІБ.
Виготовлятиме автобуси львівський завод "Електрон". Таким чином, місто підтримало місцевого виробника й створені ним робочих місця для львів'ян та інших вітчизняних підприємств, що вробляють деталі та компоненти.
Модель автобуса не вказується. Автор повідомив лише вартість - приблизно 300 тисяч євро з податками. Ймовірно, мова йде про міський низькопідлоговий автобус "Електрон" моделі А18501. На сьогодні у продуктовій лінійці згаданого виробника іншої моделі не помічено.
Ось так виглядає ЛАЗівський CityLAZ-12 (вгорі), а так виглядає А18501 (внизу) заводу "Електрон". Фото: Anatoliy-024, Wikipedia та Електрон
Попри те, що ця модель вважається власною розробкою підприємства середини минулого десятиріччя, родовід цієї машини тягнеться від моделі з CityLAZ-12 легендарного Львівського автобусного заводу.
Автобус з салоном на 102 місця має низьку підлогу, kneeling-систему нахилу кузова до тротуару на зупинках та троє дверей з накопичувальною зоною навпроти середніх дверей з відкидною рампою для крісел колісних.
Раніше автобус комплектувався 6,7-літровим дизельним двигуном Cummins ISB6.7E5 285 потужністю 279 к.с. екологічного стандарту Євро-5 та автоматичною коробкою передач ZF EcoLife. Якою буде моторна комплектація в нинішньому постачанні, не повідомляється.
Взагалі "Електрон" прагне до виправданої уніфікації своїх машин, використовуючи практично однаковий кузов для автобуса і тролейбуса. Не став винятком і салон: з дизельної версії (вгорі) багато чого запозичено для дебютного електробуса (внизу). Фото: Електрон
Львів уже експлуатує більше сотні автобусів цієї моделі, що закуповувалися в різні довоєнні роки, починаючи з 2015-го. За час повномасштабного вторгнення це буде перше масштабне постачання автобусів "Електрон" для тамтешнього комунального автопідприємства.
Працюють такі машини на міських маршрутах в Ужгороді. Однак на цьому перелік географічної присутності львівської моделі А18501 завершується. Винятком може бути лише Миколаїв, куди продано одну машину.