Мэрия Львова закупит автобусы местного автозавода, но это будет не ЛАЗ

Поскольку местный бюджет работает на социальную поддержку города и армии, то на приобретение такого количества пассажирских машин направят кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Об этом на своей ФБ-странице рассказал львовский мер Андрей Садовый.

"Вернем его в течение 10 лет. Это позволяет держать ресурс для фронта и одновременно давать львовянам современный транспорт", – отметил мэр позицию города по кредиту ЕИБ.

Изготавливать автобусы будет львовский завод "Электрон". Таким образом, город поддержал местного производителя, созданные им рабочие места для львовян и других отечественных предприятий, производящих детали и компоненты.

Модель автобуса не указывается. Автор сообщил только стоимость – примерно 300 тысяч евро с налогами. Вероятно, речь идет о городском низкопольном автобусе "Электрон" модели А18501. На сегодня в продуктовой линейке упомянутого производителя другой модели не замечено.

Вот так выглядит ЛАЗовский CityLAZ-12 (вверху), а так выглядит А18501 (внизу) завода "Электрон". Фото: Anatoliy-024, Wikipedia и Электрон

Несмотря на то, что это считается собственной разработкой предприятия середины прошлого десятилетия, родословная этой машины тянется от модели с CityLAZ-12 легендарного Львовского автобусного завода.

Автобус с салоном на 102 места имеет низкий пол, kneeling-систему наклона кузова к тротуару на остановках и три двери с накопительной зоной напротив средних дверей с откидной рампой для кресел колесных.

Ранее автобус комплектовался 6,7-литровым дизельным двигателем Cummins ISB6.7E5 285 мощностью 279 л.с. экологического стандарта Евро-5 и автоматической коробкой передач ZF EcoLife. Какой будет моторная комплектация в нынешней поставке, не сообщается.

Вообще "Электрон" стремится к оправданной унификации своих машин, используя практически одинаковый кузов для автобуса и троллейбуса. Не стал исключением и салон: из дизельной версии (вверху) многое позаимствовано для дебютного электробуса (внизу). Фото: Электрон

Львов уже эксплуатирует более сотни автобусов этой модели, закупавшихся в разные довоенные годы, начиная с 2015-го. За время полномасштабного вторжения это будет первая масштабная поставка автобусов "Электрон" для тамошнего коммунального автопредприятия.

Работают такие машины на городских маршрутах в Ужгороде. Однако на этом перечень географического присутствия львовской модели А18501 завершается. Исключением может быть только Николаев, куда продано одну машину.