Впервые показан львовский электробус Электрон Е181

Главная особенность новичка в том, что он всю смену может отработать без подзарядки. Как сообщает на своей ФБ-странице заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, одного заряда батареи аккумуляторного автобуса Электрон Е181 хватает на 300-350 километров пробега.

По словам ответственного в Парламенте за политику "Сделано в Украине", пассажирская машина соответствует современным мировым стандартам комфорта и безопасности.

Фото: ФБ-страница Дмитрия Кисилевского

Электробус вмещает 90 пассажиров и имеет 30 посадочных мест. В частности, одно место в накопительной зоне средних дверей отведено для пассажира на кресле колесном.

Машина имеет компактные размеры – длиной 10,2 метра. Может работать в режиме рекуперации, частично возвращая при торможении электроэнергию в аккумуляторные батареи.

Фото: ФБ-страница Дмитрия Кисилевского

Для полной зарядки батарей хватает 5 часов. О стоимости машины ничего не сказано, но есть предположение, что это будет значительно дешевле аналогичных зарубежных электробусов.

На лучший ценник указывает то, что уже на нынешнем этапе уровень локализации новой модели - более 40%.

"Как результат, работу получили не только предприятия концерна во Львове, но и более 250 украинских поставщиков узлов и запчастей, расположенных во всех регионах страны. Это тысячи дополнительных рабочих мест", – отмечает Дмитрий Кисилевский.

Фото: ФБ-страница Дмитрия Кисилевского