Вперше показано львівський електробус Електрон Е181

ФОТО: ФБ-сторінка Дмитра Кисилевського|
Акумуляторний автобус Львівського заводу виглядає стильно
Головна особливість новачка в тому, що він всю зміну може відпрацювати без підзарядки. Як повідомляє на своїй ФБ-сторінці заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, одного заряду батареї акумуляторного автобуса Електрон Е181 вистачає на 300-350 кілометрів пробігу.
За словами відповідального у Парламенті за політику "Зроблено в Україні", пасажирська машина відповідає сучасним світовим стандартам комфорту та безпеки.
Фото: ФБ-сторінка Дмитра Кисилевського
Електробус вміщує 90 пасажирів та має 30 посадкових місць. Зокрема, одне місце в накопичувальній зоні середніх дверей відведено для пасажира на кріслі колісному.
Машина має компактні розміри – довжиною 10,2 метра. Може працювати в режимі рекуперації, частково повертаючи при гальмуванні електроенергію в акумуляторні батареї.
Фото: ФБ-сторінка Дмитра Кисилевського
Для повної зарядки батарей вистачає 5 годин. Про вартість машини нічого не сказано, але є припущення, що це буде значно дешевше аналогічних закордонних електробусів.
На кращий цінник вказує те, що вже на нинішньому етапі рівень локалізації нової моделі – понад 40%.
"Як результат, роботу отримали не тільки підприємства концерну у Львові, а й понад 250 українських постачальників вузлів та запчастин, розташованих в усіх регіонах країни. Це тисячі додаткових робочих місць", - зазначає Дмитро Кисилевський.
Фото: ФБ-сторінка Дмитра Кисилевського