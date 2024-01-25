Це вже не перша спроба влади підняти податки на пальне після введення воєнного стану.

Мінфін працює над законопроектом про підвищення ставок акцизу на всі види моторного пального до €359/1000 л з перехідним періодом до кінця 2027 року. Про це йдеться в проекті, який є в розпорядженні НафтоРинку.

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Документ називається “Проект закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку”.

Він передбачає зміни до Податкового кодексу, згідно з якими встановлюються наступні ставки акцизного податку:

легкі та середні дистиляти, в тому числі дизпальне – €359/1000 л;

скраплений газ – €125/1000 л;

паливо пічне побутове, мазут – €330/1000 л;

біодизель та його суміші – €250,75/1000 л;

паливо моторне альтернативне – €272,40/1000 л;

інші нафтопродукти €359/1000 л.

Водночас в проекті зазначається, що акцизна ставка на всі види моторного пального має бути однаковою. Отже, зазначена ставка на LPG застосовуватиметься лише для побутового газу.

Зараз ставки акцизів на пальне наступні:

акциз на бензин - €213/1000 л

акциз на ДП - €139,5/1000 л

акциз на газ €52/1000 л

Нагадаємо, що на початку повномасштабної війни влада скасувала акцизи на пальне, а ПДВ знизила з 20% до 7%. Але уже у вересні того ж року депутати підвищили податки до довоєнного рівня.