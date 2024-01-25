Это уже не первая попытка власти поднять налоги на топливо после введения военного положения.

Минфин работает над законопроектом о повышении ставок акциза на все виды моторного топлива до €359/1000 л с переходным периодом до конца 2027 года. Об этом говорится в проекте, который есть в распоряжении НафтоРинка.

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Документ называется “Проект закона “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно приближения законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в части акцизного налога”.

Он предусматривает изменения в Налоговый кодекс, согласно которым устанавливаются следующие ставки акцизного налога:

легкие и средние дистилляты, в том числе дизтопливо – €359/1000 л;

сжиженный газ – €125/1000 л;

топливо печное бытовое, мазут – €330/1000 л;

биодизель и его смеси – €250,75/1000 л;

топливо моторное альтернативное – €272,40/1000 л;

другие нефтепродукты €359/1000 л.

В то же время в проекте отмечается, что акцизная ставка на все виды моторного топлива должна быть одинаковой. Итак, указанная ставка на LPG будет применяться только для бытового газа.

Сейчас ставки акцизов на топливо следующие:

бензин - €213/1000 л

ДТ - €139,5/1000 л

газ €52/1000 л

Напомним, что в начале полномасштабной войны власть отменила акцизы на топливо, а НДС снизила с 20% до 7%. Но уже в сентябре того же года депутаты повысили налоги до довоенного уровня.