Максимум дизайну у мінімалістичній хатинці на даху.

Компанія Mini відома своїм вмінням робити невеличкі речі преміум-класу. Мова не лише про автомобілі, адже майстри компанії вже неодноразово застосовували свої вміння у архітектурному дизайні. Цього разу вони створили гарний будиночок на даху для стильного інтроверта.

Urban Cabin можна перекласти як “міська дача”, це будиночок на даху старої промислової будівлі, створений у рамках проекту Mini Living. Його було створено разом з архітекторами студії з Лос-Анжелесу FeelandBuck.

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У мінімалістичному будинку є усе необхідне для комфортного життя любителя усамітнення. Тут є вітальня, що перетворюється на спальну зону вночі, ванна кімната та кухня, а ще на даху є гарнна кругла ванна-джакузі. Поряд з будиночком розбито садок у горщиках.

Відкритий простір з чудовим краєвидом, зручне крісло, теплий вітер і келих вина під відкритим небом – дизайнерам та архітекторам справді вдалось створити атмосферу заміського відпочинку посеред мегаполісу.

Фото: Urban Cabin від Mini / Mini

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