Автомобіль для китайського ринку пережив чергове оновлення. Можливо, останнє.

Mitsubishi Pajero отримав нову решітку радіатора, срібними накладками на ліхтарі та новими мультимедійними можливостями. Модель представлена поки що лише в Китаї.

Для китайського ринку доступний великий 9-дюмовий монітор та безпровідна зарядка для телефону.

Технічно автомобіль не змінився. Однак нова модель стала значно дешевшою – базова версія в Китаї замість 56 тисяч доларів вона коштуватиме 53. Топ-версія оцінена в 60 тисяч, тоді як раніше була 65.

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В Україні Mitsubishi Pajero (раніше він був відомий як Pajero Wagon) коштує 1 209 600 грн. (46,5 тисяч доларів). Планів поставок оновленого Mitsubishi Pajero у вітчизняного імпортера японської марки наразі немає.

В нинішньому поколінні модель існує вже 12 років, тобто це оновлення може бути останнім.

Нагадаємо, що в Україні представлено новий кросовер Mitsubishi.