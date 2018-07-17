Компактний хетчбек японці планують перетворити на маленький кросовер типу Nissan Juke.

Mitsubishi Mirage являє собою компактний хетчбек. Наступного року модель має змінити покоління і разом з тим – класс: з хетчбеку на кросовер.

Дизайнерські скетчі та рендери демонструють нову модель близьку за дизайном до нового Eclipse Cross. Новий Mirage матиме спільну платформу з Nissan Juke і Renault Captur, з якими буде й змагатись за гаманці клієнтів. У списку майбутніх конкурентів також популярні Hyundai Kona і Peugeot 2008.

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Фото: Концепт Mitsubishi Mirage / Behance / Jin Whan Yang

За інформацією японського видання Response, субкомпакт отримає 0.9-літровий бензиновий турбо-двигун потужністю близько 94 к.с., а також, можливо, турбований 1,5-літровий чотирициліндровий дизель.

Новий Mitsubishi Mirage, за данними японських ЗМІ, має з’явитись на світ наступного року, однак у продаж надійде не раніше, ніж за два роки.

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