Мобільний міномет на колісному шасі GRF зробили за принципом "стріляй і біжи"

Машина на повнопривідному шасі GRF у поєднанні з мінометом Viper перетворилася на високомобільну бойову одиницю з системою швидкого розгортання 120-мм міномета. Саме так описує новинку спеціалізований портал hartpunkt.de.

При цьому виробник посилається на досвід українських мінометників, оскільки російсько-українська війна чітко переконує, що мобільність значною мірою сприяє живучості елементів вогневої підтримки. Практика показує, що ворожі артилерійські та мінометні системи можуть відкрити мінометний вогонь у відповідь протягом кількох хвилин.

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Таким чином, статичний мінометний бій зі знятими мінометами з окремих вогневих позицій безсумнівно призведе до швидкої втрати цих систем. Тому здатність забезпечити мобільну вогневу підтримку за принципом "стріляй і біжи" стала фундаментальною вимогою для сучасних 120-мм мінометних систем.

Досвід українських мінометників показує, що покинути вогневу позицію слід не пізніше трьох хвилин після першого пострілу. В окремих випадках, коли ситуація загрозлива, час може бути скорочений навіть до хвилини.

Гарні показники базового шасі дозволяють дуже оперативно реагувати. За словами виробника, GRF вважається високоефективною платформою з погляду маневровості, швидкості, тяги та корисного навантаження (див. відео внизу). GRF має шасі з надміцною центральною опорою, із високим дорожнім просвітом для екстремальної мобільності по бездоріжжю та спеціальним 4-колісним керуванням з повним приводом. Це забезпечує високий рівень мобільності та безпеки.

Тут стоїть 3,2-літровий дизельний двигун потужністю 160 кВт, восьмиступенева автоматична коробка передач, повний привод. Загальна вага автомобіля залишається на рівні 4,6 тонни. Залежно від вбудованого захисту доступно корисне навантаження до 1,4 тонни.

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У розробці мобільної мінометної системи на колісному шасі розробники виходили з того, що 120-мм міномет може створити силу віддачі 100 тонн. З цих позицій потрібна була система, щоб передати силу віддачі не на кузов автомобіля, а безпосередньо в землю через опорну плиту.

Саме тому система озброєння Viper складається з міномета (включаючи опорну плиту), а також гідравлічного підйомного пристрою та електричного вирівнювача. Маса системи становить від 650 до 750 кг. Для мінімізації сили віддачі при пострілі 120-мм міномет і його основа для ведення вогню опускаються гідравлічним механізмом на землю над задньою частиною платформи.

Перевірена часом платформа GRF тепер служитиме і для Viper. Фото: Waldemar Geiger

Таким чином сила віддачі від пострілу йде не на кузов автомобіля, а безпосередньо в землю через опорну плиту. Цікаво, що мінометний комплект, розроблений і виготовлений іспанською компанією Escribano Mechanical & Engineering, був "зроблений на замовлення" саме для платформи на шасі GRF. При цьому система озброєння сумісна з будь-якою машиною GRF.

Дальність стрільби зі звичайними боєприпасами становить 8100 метрів, з боєприпасами підвищеної дальності (ракетний двигун) Viper може бути ефективний на відстані близько 13 кілометрів.

Екіпаж машини складається з трьох осіб – командира, водія-заряджаючого та навідника. Ефективний вогонь може бути здійснений протягом 15 секунд після досягнення вогневої позиції. Підйом системи озброєння також займає лише 15 секунд, щоб машина могла негайно залишити вогневу позицію. Темп стрільби – до одного пострілу за 5 секунд. Максимальний час між зупинкою транспортного засобу та першим пострілом має становити в середньому 20 секунд.