Мобильный миномет на колесном шасси GRF сделали по принципу "стреляй и беги"

Машина на полноприводном шасси GRF в сочетании с минометом Viper превратилась в высокомобильную боевую единицу с системой быстрого развертывания 120-мм миномета. Именно так описывает новинку специализированный портал hartpunkt.de.

При этом производитель ссылается на опыт украинских минометчиков, поскольку российско-украинская война четко убеждает, что мобильность в значительной степени способствует живучести элементов огневой поддержки. Практика показывает, что вражеские артиллерийские и минометные системы могут открыть минометный огонь в течение нескольких минут.

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Таким образом, статический минометный бой со снятыми минометами с отдельных огневых позиций несомненно приведет к быстрой потере этих систем. Поэтому способность обеспечить мобильную огневую поддержку по принципу "стреляй и беги" стала фундаментальным требованием для современных 120-мм минометных систем.

Опыт украинских минометчиков показывает, что покинуть огневую позицию следует не позднее трех минут после первого выстрела. В отдельных случаях, когда ситуация угрожающая, время может быть сокращено даже до минуты.

Хорошие показатели базового шасси позволяют очень оперативно реагировать. По словам производителя, GRF считается высокоэффективной платформой с точки зрения маневренности, скорости, тяги и полезной нагрузки (см. видео внизу). GRF имеет шасси со сверхпрочной центральной опорой, с высоким дорожным просветом для экстремальной мобильности по бездорожью и специальным 4-колесным управлением с полным приводом. Это обеспечивает высокий уровень мобильности и безопасности.

Здесь стоит 3,2-литровый дизельный двигатель мощностью 160 кВт, восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, полный привод. Общий вес автомобиля остается на уровне 4,6 тонны. В зависимости от встроенной защиты доступна полезная нагрузка до 1,4 тонны.

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В разработке мобильной минометной системы на колесном шасси разработчики исходили из того, что 120-мм миномет может создать силу отдачи 100 тонн. С этих позиций нужна была система, чтобы передать силу отдачи не на кузов автомобиля, а непосредственно в землю через опорную плиту.

Именно поэтому система вооружения Viper состоит из миномета (включая опорную плиту), а также гидравлического подъемного устройства и электрического выравнивателя. Масса системы составляет от 650 до 750 кг. Для минимизации силы отдачи при выстреле 120-мм миномет и его основание для ведения огня опускаются гидравлическим механизмом на землю над задней частью платформы.

Проверенная временем платформа GRF теперь будет служить и для Viper. Фото: Waldemar Geiger

Таким образом, сила отдачи от выстрела идет не на кузов автомобиля, а непосредственно в землю через опорную плиту. Интересно, что минометный комплект, разработанный и изготовленный испанской компанией Escribano Mechanical & Engineering, был "сделан на заказ" именно для платформы на шасси GRF. При этом система вооружения совместима с любой машиной GRF.

Дальность стрельбы с обычными боеприпасами составляет 8100 метров, с боеприпасами повышенной дальности (ракетный двигатель) Viper может быть эффективен на расстоянии около 13 километров.

Экипаж машины состоит из трех человек – командира, водителя-заряжающего и наводчика. Эффективный огонь может быть осуществлен в течение 15 секунд после достижения огневой позиции. Подъем системы вооружения также занимает всего 15 секунд, чтобы машина могла немедленно покинуть огневую позицию. Темп стрельбы – до одного выстрела за 5 секунд. Максимальное время между остановкой транспортного средства и первым выстрелом должно составлять в среднем 20 секунд.