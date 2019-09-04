Мотоцикл Елвіса Преслі - Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1979 року - був проданий на аукціоні за 800 000 доларів замість очікуваних двох мільйонів. Незважаючи на те, що лот не виправдав очікувань, в рейтингу найдорожчих мотоциклів в світі він зайняв почесне третє місце.

Байк зі скромними 203 кілометрами на одометрі знайшов нового господаря 31 серпня. Перш, ніж потрапити в руки приватного колекціонера, Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide три десятиліття був частиною експозиції американського музею Pioneer Auto Museum в Південній Дакоті.

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Що ж стосується двох інших дорогих мотоциклів, яких байку короля рок-н-ролу не вдалося “обігнати”, то це Vincent Black Lightning 1951 роки за 929 000 доларів і Cyclone Board Track Racer 1915 за 852 000 доларів.

Розповідаючи про інших раритетних байках, за які відвідувачі аукціонів готові викласти великі суми, слід згадати про Harley-Davidson Strap Tank 1907 року, проданому за 715 000 доларів і Harley-Davidson Fat Boy з фільму “Термінатор 2: Судний день”, на якому роз'їжджав герой Арнольда Шварценеггера. “Мотоцикл Термінатора” свого часу пішов з молотка за 512 000 доларів.

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