Мотоцикл Элвиса Пресли – Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide 1979 года – был продан на аукционе за 800 000 долларов вместо ожидаемых двух миллионов. Несмотря на то, что лот не оправдал ожиданий, в рейтинге самых дорогих мотоциклов в мире он занял почетное третье место.

Байк со скромными 203 километрами на одометре нашел нового хозяина 31 августа. Прежде, чем попасть в руки частного коллекционера, Harley-Davidson FLH 1200 Electra Glide три десятилетия был частью экспозиции американского музея Pioneer Auto Museum в Южной Дакоте.

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Что же касается двух других дорогих мотоциклов, которых байку короля рок-н-ролла не удалось "обогнать", то это Vincent Black Lightning 1951 года за 929 000 долларов и Cyclone Board Track Racer 1915 за 852 000 долларов.

Рассказывая о других раритетных мотоциклах, за которые посетители аукционов готовы выложить большие суммы, следует вспомнить о Harley-Davidson Strap Tank 1907 года, проданном за 715 000 долларов и Harley-Davidson Fat Boy из фильма "Терминатор 2: Судный день", на котором разъезжал герой Арнольда Шварценеггера. "Мотоцикл Терминатора" в свое время ушел с молотка за 512 000 долларов.

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