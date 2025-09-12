МСТБУ запускає нову освітню програму для водіїв

МСТБУ
Що робити в разі ДТП, як оформити Європротокол чи отримати страхову виплату — тепер можна дізнатися на платформі Дія.Освіта. Новий контент створено МСТБУ, щоб допомогти водіям зорієнтуватися у складних ситуаціях на дорозі та при оформленні страхових випадків.
Освітній формат передбачає максимальну зручність для користувачів: практика та чіткі інструкції доступні без реєстрації, навчальні відео тривають до 3 хвилин. Так, переглянувши 10 сюжетів загальною тривалістю у 20 хвилин, користувачі можуть отримати знання з таких тем:
- Як діяти в разі ДТП
- Як оформити ДТП без поліції (Європротокол)
- Як оформити електронний Європротокол
- Як оформити паперовий Європротокол
- Як отримати страхову виплату потерпілому в ДТП
- Як уникнути шахрайства під час укладання Автоцивілки
- Автоцивілка як обов’язковий захист водія на випадок ДТП
- Як оформити страховий сертифікат «Зелена картка»
- Як водію отримати страховий захист за кордоном
- Як оформити Автоцивілку
Автоцивілка стає цифровою
У січні — серпні 2025 року 99,6% договорів Автоцивілки уклали онлайн. Уже з наступного року паперові поліси зникнуть повністю. У “Байтах навичок” користувачі можуть побачити, як оформити електронний поліс.
Європротокол набуває популярності
За цей же період 44,6% ДТП водії оформили за допомогою Європротоколу — без виклику поліції та без штрафів за порушення ПДР. Це на 24% більше, ніж у 2024 році. У нових відео користувачі отримають покрокові інструкції, як правильно заповнити Європротокол.
Страхові виплати збільшуються, страхування дорожчає
Середня виплата за ДТП за полісом Автоцивілки у 2025 році становить 41 400 грн — на 24,9% більше, ніж у 2024-му. При цьому вартість страхових полісів у цьому році зросла на 137,5%. У “Байтах навичок” пояснюють, як правильно оформити ДТП та отримати страхову виплату, щоб уникнути проблем зі страховою компанією.