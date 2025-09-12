МСТБУ запускає нову освітню програму для водіїв

Що робити в разі ДТП, як оформити Європротокол чи отримати страхову виплату — тепер можна дізнатися на платформі Дія.Освіта. Новий контент створено МСТБУ, щоб допомогти водіям зорієнтуватися у складних ситуаціях на дорозі та при оформленні страхових випадків.

Освітній формат передбачає максимальну зручність для користувачів: практика та чіткі інструкції доступні без реєстрації, навчальні відео тривають до 3 хвилин. Так, переглянувши 10 сюжетів загальною тривалістю у 20 хвилин, користувачі можуть отримати знання з таких тем:

Як діяти в разі ДТП

Як оформити ДТП без поліції (Європротокол)

Як оформити електронний Європротокол

Як оформити паперовий Європротокол

Як отримати страхову виплату потерпілому в ДТП

Як уникнути шахрайства під час укладання Автоцивілки

Автоцивілка як обов’язковий захист водія на випадок ДТП

Як оформити страховий сертифікат «Зелена картка»

Як водію отримати страховий захист за кордоном

Як оформити Автоцивілку

Автоцивілка стає цифровою

У січні — серпні 2025 року 99,6% договорів Автоцивілки уклали онлайн. Уже з наступного року паперові поліси зникнуть повністю. У “Байтах навичок” користувачі можуть побачити, як оформити електронний поліс.

Європротокол набуває популярності

За цей же період 44,6% ДТП водії оформили за допомогою Європротоколу — без виклику поліції та без штрафів за порушення ПДР. Це на 24% більше, ніж у 2024 році. У нових відео користувачі отримають покрокові інструкції, як правильно заповнити Європротокол.

Страхові виплати збільшуються, страхування дорожчає

Середня виплата за ДТП за полісом Автоцивілки у 2025 році становить 41 400 грн — на 24,9% більше, ніж у 2024-му. При цьому вартість страхових полісів у цьому році зросла на 137,5%. У “Байтах навичок” пояснюють, як правильно оформити ДТП та отримати страхову виплату, щоб уникнути проблем зі страховою компанією.