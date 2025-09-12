Укр
МСТБУ запускає нову освітню програму для водіїв

На Дія.Освіта доступні нові "відеобайти" про автострахування. Тепер у зручному форматі можна навчитись коректній взаємодії зі страховими компаніями
МСТБУ

Євген Гудущан
Що робити в разі ДТП, як оформити Європротокол чи отримати страхову виплату — тепер можна дізнатися на платформі Дія.Освіта. Новий контент створено МСТБУ, щоб допомогти водіям зорієнтуватися у складних ситуаціях на дорозі та при оформленні страхових випадків.

Освітній формат передбачає максимальну зручність для користувачів: практика та чіткі інструкції доступні без реєстрації, навчальні відео тривають до 3 хвилин. Так, переглянувши 10 сюжетів загальною тривалістю у 20 хвилин, користувачі можуть отримати знання з таких тем:

  • Як діяти в разі ДТП
  • Як оформити ДТП без поліції (Європротокол)
  • Як оформити електронний Європротокол
  • Як оформити паперовий Європротокол
  • Як отримати страхову виплату потерпілому в ДТП
  • Як уникнути шахрайства під час укладання Автоцивілки
  • Автоцивілка як обов’язковий захист водія на випадок ДТП
  • Як оформити страховий сертифікат «Зелена картка»
  • Як водію отримати страховий захист за кордоном
  • Як оформити Автоцивілку

Автоцивілка стає цифровою

У січні — серпні 2025 року 99,6% договорів Автоцивілки уклали онлайн. Уже з наступного року паперові поліси зникнуть повністю. У “Байтах навичок” користувачі можуть побачити, як оформити електронний поліс.

Європротокол набуває популярності

За цей же період 44,6% ДТП водії оформили за допомогою Європротоколу — без виклику поліції та без штрафів за порушення ПДР. Це на 24% більше, ніж у 2024 році. У нових відео користувачі отримають покрокові інструкції, як правильно заповнити Європротокол.

Страхові виплати збільшуються, страхування дорожчає

Середня виплата за ДТП за полісом Автоцивілки у 2025 році становить 41 400 грн — на 24,9% більше, ніж у 2024-му. При цьому вартість страхових полісів у цьому році зросла на 137,5%. У “Байтах навичок” пояснюють, як правильно оформити ДТП та отримати страхову виплату, щоб уникнути проблем зі страховою компанією.

