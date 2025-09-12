МСТБУ запускает новую образовательную программу для водителей

Что делать в случае ДТП, как оформить Европротокол или получить страховую выплату - теперь можно узнать на платформе Дія.Освіта. Новый контент создан МСТБУ, чтобы помочь водителям сориентироваться в сложных ситуациях на дороге и при оформлении страховых случаев.

Образовательный формат предусматривает максимальное удобство для пользователей: практика и четкие инструкции доступны без регистрации, учебные видео длятся до 3 минут. Так, просмотрев 10 сюжетов общей продолжительностью в 20 минут, пользователи могут получить знания по таким темам:

Как действовать в случае ДТП

Как оформить ДТП без полиции (Европротокол)

Как оформить электронный Европротокол

Как оформить бумажный Европротокол

Как получить страховую выплату пострадавшему в ДТП

Как избежать мошенничества при заключении Автогражданки

Автогражданка как обязательная защита водителя на случай ДТП

Как оформить страховой сертификат "Зеленая карта"

Как водителю получить страховую защиту за границей

Как оформить Автогражданку

Автогражданка становится цифровой

В январе - августе 2025 года 99,6% договоров Автогражданки заключили онлайн. Уже со следующего года бумажные полисы исчезнут полностью. У “Байтах навыков” пользователи могут увидеть, как оформить электронный полис.

Европротокол приобретает популярность

За этот же период 44,6% ДТП водители оформили с помощью Европротокола - без вызова полиции и без штрафов за нарушение ПДД. Это на 24% больше, чем в 2024 году. В новых видео пользователи получат пошаговые инструкции, как правильно заполнить Европротокол.

Страховые выплаты увеличиваются, страхование дорожает

Средняя выплата по ДТП по полису Автогражданки в 2025 году составляет 41 400 грн - на 24,9% больше, чем в 2024-м. При этом стоимость страховых полисов в этом году выросла на 137,5%. У “Байтах навыков” объясняют, как правильно оформить ДТП и получить страховую выплату, чтобы избежать проблем со страховой компанией.