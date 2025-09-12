МСТБУ запускает новую образовательную программу для водителей

Что делать в случае ДТП, как оформить Европротокол или получить страховую выплату - теперь можно узнать на платформе Дія.Освіта. Новый контент создан МСТБУ, чтобы помочь водителям сориентироваться в сложных ситуациях на дороге и при оформлении страховых случаев.
Образовательный формат предусматривает максимальное удобство для пользователей: практика и четкие инструкции доступны без регистрации, учебные видео длятся до 3 минут. Так, просмотрев 10 сюжетов общей продолжительностью в 20 минут, пользователи могут получить знания по таким темам:
- Как действовать в случае ДТП
- Как оформить ДТП без полиции (Европротокол)
- Как оформить электронный Европротокол
- Как оформить бумажный Европротокол
- Как получить страховую выплату пострадавшему в ДТП
- Как избежать мошенничества при заключении Автогражданки
- Автогражданка как обязательная защита водителя на случай ДТП
- Как оформить страховой сертификат "Зеленая карта"
- Как водителю получить страховую защиту за границей
- Как оформить Автогражданку
Автогражданка становится цифровой
В январе - августе 2025 года 99,6% договоров Автогражданки заключили онлайн. Уже со следующего года бумажные полисы исчезнут полностью. У “Байтах навыков” пользователи могут увидеть, как оформить электронный полис.
Европротокол приобретает популярность
За этот же период 44,6% ДТП водители оформили с помощью Европротокола - без вызова полиции и без штрафов за нарушение ПДД. Это на 24% больше, чем в 2024 году. В новых видео пользователи получат пошаговые инструкции, как правильно заполнить Европротокол.
Страховые выплаты увеличиваются, страхование дорожает
Средняя выплата по ДТП по полису Автогражданки в 2025 году составляет 41 400 грн - на 24,9% больше, чем в 2024-м. При этом стоимость страховых полисов в этом году выросла на 137,5%. У “Байтах навыков” объясняют, как правильно оформить ДТП и получить страховую выплату, чтобы избежать проблем со страховой компанией.