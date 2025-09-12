Укр
МСТБУ запускает новую образовательную программу для водителей

На Дія.Освіта доступны новые "видеобайты" об автостраховании. Теперь в удобном формате можно научиться корректному взаимодействию со страховыми компаниями
Что делать в случае ДТП, как оформить Европротокол или получить страховую выплату - теперь можно узнать на платформе Дія.Освіта. Новый контент создан МСТБУ, чтобы помочь водителям сориентироваться в сложных ситуациях на дороге и при оформлении страховых случаев.

Образовательный формат предусматривает максимальное удобство для пользователей: практика и четкие инструкции доступны без регистрации, учебные видео длятся до 3 минут. Так, просмотрев 10 сюжетов общей продолжительностью в 20 минут, пользователи могут получить знания по таким темам:

  • Как действовать в случае ДТП
  • Как оформить ДТП без полиции (Европротокол)
  • Как оформить электронный Европротокол
  • Как оформить бумажный Европротокол
  • Как получить страховую выплату пострадавшему в ДТП
  • Как избежать мошенничества при заключении Автогражданки
  • Автогражданка как обязательная защита водителя на случай ДТП
  • Как оформить страховой сертификат "Зеленая карта"
  • Как водителю получить страховую защиту за границей
  • Как оформить Автогражданку

Автогражданка становится цифровой

В январе - августе 2025 года 99,6% договоров Автогражданки заключили онлайн. Уже со следующего года бумажные полисы исчезнут полностью. У “Байтах навыков” пользователи могут увидеть, как оформить электронный полис.

Европротокол приобретает популярность

За этот же период 44,6% ДТП водители оформили с помощью Европротокола - без вызова полиции и без штрафов за нарушение ПДД. Это на 24% больше, чем в 2024 году. В новых видео пользователи получат пошаговые инструкции, как правильно заполнить Европротокол.

Страховые выплаты увеличиваются, страхование дорожает

Средняя выплата по ДТП по полису Автогражданки в 2025 году составляет 41 400 грн - на 24,9% больше, чем в 2024-м. При этом стоимость страховых полисов в этом году выросла на 137,5%. У “Байтах навыков” объясняют, как правильно оформить ДТП и получить страховую выплату, чтобы избежать проблем со страховой компанией.

