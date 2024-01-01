Водіїв будуть навчати основам страхування через відеоролики

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) оголошує запуск нової освітньої платформи для водіїв, яка допоможе зрозуміти ключові аспекти обов’язкового страхування відповідальності власників транспортних засобів.

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Мета цієї платформи — надати водіям необхідні знання про функціонування ринку страхування відповідальності водіїв. Знаючи закон, свої обов’язки та права кермувальники можуть уникнути можливих проблем під час настання страхового випадку та подальшого його врегулювання.

Нещодавно був прийнятий новий закон про автострахування, який наближає український ринок до європейських стандартів та цін. У відповідь на ці зміни, МТСБУ прагне поширити важливі знання та змінити сприйняття водіями поліса "Автоцивілки".

На освітній платформі водії зможуть дізнатися:

як оформити поліс "Автоцивілки" та які можливості відкриває цей поліс;

як працює система міжнародного страхування "Зелена картка" та як вона допомагає водіям за кордоном;

що робити у випадку ДТП в Україні та куди звертатися у разі аварії за кордоном;

як правильно оформити ДТП за допомогою Європротоколу;

як працює система прямого врегулювання у страховій компанії та як швидко отримати відшкодування;

як отримати страхове відшкодування (регламентну виплату) у страховій компанії (МТСБУ);

що робити у разі порушення прав споживачів;

які зміни в автострахуванні очікують водіїв з 2025 року.

Освітній курс складається з 12 модулів, шість з яких вже доступні на сайті МТСБУ. Наступні модулі будуть додаватися поступово, а всі матеріали оновлюватимуться згідно з новими законодавчими змінами. Кожен модуль супроводжується інтерактивним відео, яке також можна переглянути на YouTube-каналі МТСБУ.