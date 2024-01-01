МТСБУ готовит серию видеороликов о страховании

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) объявляет запуск новой образовательной платформы для водителей, которая поможет понять ключевые аспекты обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

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Цель этой платформы - предоставить водителям необходимые знания о функционировании рынка страхования ответственности водителей. Зная закон, свои обязанности и права водители могут избежать возможных проблем при наступлении страхового случая и дальнейшего его урегулирования.

Недавно был принят новый закон об автостраховании новый закон об автостраховании, который приближает украинский рынок к европейским стандартам и ценам. В ответ на эти изменения, МТСБУ стремится распространить важные знания и изменить восприятие водителями полиса "Автогражданки".

На образовательной платформе водители смогут узнать:

как оформить полис "Автогражданки" и какие возможности открывает этот полис;

как работает система международного страхования "Зеленая карта" и как она помогает водителям за рубежом;

что делать в случае ДТП в Украине и куда обращаться в случае аварии за рубежом;

как правильно оформить ДТП с помощью Европротокола;

как работает система прямого урегулирования в страховой компании и как быстро получить возмещение;

как получить страховое возмещение (регламентную выплату) в страховой компании (МТСБУ);

что делать в случае нарушения прав потребителей;

какие изменения в автостраховании ожидают водителей с 2025 года.

Образовательный курс состоит из 12 модулей, шесть из которых уже доступны на сайте МТСБУ. Следующие модули будут добавляться постепенно, а все материалы будут обновляться согласно новым законодательным изменениям. Каждый модуль сопровождается интерактивным видео, которое также можно посмотреть на YouTube-канале МТСБУ.