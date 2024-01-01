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МТСБУ готовит серию видеороликов о страховании

Новый закон об автостраховании привел не только к увеличению цен на страховые полисы, но и к некоторым изменениям в порядке выплаты компенсаций. В МТСБУ решили осветить важные моменты.
МТСБУ выпускает серию обучающих видео о страховании - Auto24

ФОТО: mtsbu.ua|

МТСБУ выпускает серию обучающих видео о страховании

Евгений Гудущан
logo18 сентября, 16:58
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Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) объявляет запуск новой образовательной платформы для водителей, которая поможет понять ключевые аспекты обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

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Цель этой платформы - предоставить водителям необходимые знания о функционировании рынка страхования ответственности водителей. Зная закон, свои обязанности и права водители могут избежать возможных проблем при наступлении страхового случая и дальнейшего его урегулирования.

Недавно был принят новый закон об автостраховании новый закон об автостраховании, который приближает украинский рынок к европейским стандартам и ценам. В ответ на эти изменения, МТСБУ стремится распространить важные знания и изменить восприятие водителями полиса "Автогражданки".

На образовательной платформе водители смогут узнать:

  • как оформить полис "Автогражданки" и какие возможности открывает этот полис;
  • как работает система международного страхования "Зеленая карта" и как она помогает водителям за рубежом;
  • что делать в случае ДТП в Украине и куда обращаться в случае аварии за рубежом;
  • как правильно оформить ДТП с помощью Европротокола;
  • как работает система прямого урегулирования в страховой компании и как быстро получить возмещение;
  • как получить страховое возмещение (регламентную выплату) в страховой компании (МТСБУ);
  • что делать в случае нарушения прав потребителей;
  • какие изменения в автостраховании ожидают водителей с 2025 года.

Образовательный курс состоит из 12 модулей, шесть из которых уже доступны на сайте МТСБУ. Следующие модули будут добавляться постепенно, а все материалы будут обновляться согласно новым законодательным изменениям. Каждый модуль сопровождается интерактивным видео, которое также можно посмотреть на YouTube-канале МТСБУ.

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