Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає ВРУ підтримати законопроєкт щодо посилення відповідальності за керування транспортними засобами у нетверезому стані

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що на розгляді в парламенті перебуває законопроект № 2695 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху”, який посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельного ДТП у нетверезому стані.

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“Упродовж 6 місяців 2020 року на території України зареєстровано 72 394 автопригоди, з яких 11 200 – із загиблими та/або травмованими особами, де 1482 громадяни загинуло та 13 909 отримали травми. У зазначений період 2110 ДТП скоїли водії, які перебували у нетверезому стані. У результаті 50 осіб загинули, 857 травмовано”, - сказав Арсен Аваков.

Законопроєктом передбачається адмінарешт на 10 діб із позбавленням права керування на 3 роки за повторне керування транспортним засобом у нетверезому стані. Також збільшуються штраф за покидання місця ДТП і зменшується можливість винуватцям таких автопригод уникати відповідальності за скоєне.

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