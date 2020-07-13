МВД призывает ВРУ поддержать законопроект об усилении ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии

Министр внутренних дел Украины сообщил, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект № 2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", который усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в нетрезвом состоянии.

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"В течение 6 месяцев 2020 года на территории Украины зарегистрировано 72 394 ДТП, из которых 11 200 – с погибшими и/или травмированными лицами, где 1 482 граждан погибли и 13 909 получили травмы. В указанный период 2 110 ДТП совершили водители, которые находились в нетрезвом состоянии. В результате 50 человек погибли, 857 травмированы", – сказал Арсен Аваков.

Законопроектом предусматривается админарест на 10 суток с лишением права управления на 3 года за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Также увеличиваются штрафы за покидание места ДТП и уменьшается возможность должникам таких аварий избегать ответственности за содеянное.

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