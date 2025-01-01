Митники гучно заявили про викриття схем незаконного ввезення "гуманітарних" авто

Зростання кількості спроб незаконного ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги має висхідну динаміку. Випадків ввезення та декларування авто як гуманітарного вантажу без сплати митних платежів з метою подальшого перепродажу не меншає, а навпаки – додається.

Як повідомляє Державна митна служба України, упродовж січня-липня 2025-го митники викрили кілька організованих угруповань, що діяли під прикриттям благодійних організацій. При перевірці з’ясувалося, що ті організації взагалі не діяли, оскільки були фіктивні.

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Якщо на етапі ввезення через кордон процедура оформлення автівок є абсолютно законною, адже гуманітарною допомогою товари визнаються за декларативним принципом, то далі законність підмінюється криміналом. У багатьох випадках "гуманітарні" транспортні засоби, безперешкодно пройдені через митне оформлення, стають у зловмисників комерційним товаром.

Загалом з початку дії воєнного стану митні органи направили 977 повідомлень про виявлені діяння з ознаками злочину, а також склали 1426 протоколів про порушення митних правил, пов’язаних із товарами, що декларувалися як гуманітарна допомога.

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Після ретельних перевірок виявилося, що благодійні організації використовували волонтерський статус для прикриття незаконного імпорту автотранспорту. Зазвичай засновниками таких благодійних організацій є особи з кримінальним минулим, мешканці тимчасово окупованих територій або люди, які взагалі не знали про свою "участь" у ввезенні гуманітарної допомоги.

В одному з випадків, відповідно до документів, керівником благодійного фонду виявилася померла особа від імені якої ввозилися десятки, якщо не сотні "гуманітарних" машин, що потім йшли на продаж.