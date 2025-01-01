Таможенники громко заявили о разоблачении схем незаконного ввоза "гуманитарных" авто

Рост количества попыток незаконного ввоза транспортных средств под видом гуманитарной помощи имеет восходящую динамику. Случаев ввоза и декларирования авто как гуманитарного груза без уплаты таможенных платежей с целью дальнейшей перепродажи не уменьшается, а наоборот – добавляется.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины, в течение января – июля 2025-го таможенники разоблачили несколько организованных группировок, действовавших под прикрытием благотворительных организаций. При проверке выяснилось, что те организации вообще не работали по гуманитарному профилю, поскольку были фиктивные.

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Если на этапе ввоза через границу процедура оформления автомобилей является абсолютно законной, ведь гуманитарной помощью товары признаются по декларативному принципу, то дальше законность подменяется криминалом. Во многих случаях "гуманитарные" транспортные средства, беспрепятственно пройдены через таможенное оформление, становятся у злоумышленников коммерческим товаром.

Всего с начала действия военного положения таможенные органы направили 977 сообщений о выявленных деяниях с признаками преступления, а также составили 1426 протоколов о нарушении таможенных правил, связанных с товарами, что декларировались как гуманитарная помощь.

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После тщательных проверок оказалось, что благотворительные организации использовали волонтерский статус для прикрытия незаконного импорта автотранспорта. Обычно учредителями таких благотворительных организаций являются лица с криминальным прошлым, жители временно оккупированных территорий или люди, которые вообще не знали о своем "участии" во ввозе гуманитарной помощи.

В одном из случаев, согласно документам, руководителем благотворительного фонда оказалась умершее лицо от имени которого ввозились десятки, если не сотни "гуманитарных" машин, что потом шли на продажу.