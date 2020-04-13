На митному посту "Ужгород" працівники Закарпатської митниці Держмитслужби конфіскували Mercedes-Benz Sprinter, в якого намагались занизити митну вартість.

Українець намагався провезти й розмитнити вартість вантажний Mercedes-Benz Sprinter через митний пост “Ужгород”, При цьому в декларації він вказав вартість 5200 євро. Однак під час проведення митного контролю у працівників Закарпатської митниці виникли сумніви щодо вартості переміщуваного транспортного засобу.

За результатами проведення аналітично-пошукових заходів та звірки з митними органами Словаччини встановлено, що вартість цього вантажного автомобіля Mercedes-Benz Sprinter становить 17980 Євро.

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Таким чином виявлено порушення, покарання за яке встановлюватиме суд. За нього громадянин може сплатити 300% від митного оформлення штрафу та позбутись автомобіля. А поки що автомобіль відправили на штрафмайданчик.

Нагадаємо, що незабаром занижувати митну вартість стене неможливо.