На таможенном посту "Ужгород" работники Закарпатской таможни Гостаможслужбы конфисковали Mercedes-Benz Sprinter, у которого пытались занизить таможенную стоимость.

Украинец пытался провезти и растаможить стоимость грузового Mercedes-Benz Sprinter через таможенный пост "Ужгород", при этом в декларации он указал стоимость 5200 евро. Однако во время проведения таможенного контроля у работников Закарпатской таможни возникли сомнения относительно стоимости перемещаемого транспортного средства.

По результатам проведения аналитически-поисковых мероприятий и сверки с таможенными органами Словакии установлено, что стоимость этого грузового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter составляет 17 980 евро.

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Таким образом выявлены нарушения, наказание за которое будет устанавливать суд. За него гражданин может оплатить 300% от таможенного оформления штрафа и лишиться автомобиля. А пока автомобиль отправили на штрафплощадку.

Напомним, что вскоре занижать таможенную стоимость станет невозможно.