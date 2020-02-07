Вартість свіжопригнаних легкових автомобілів з Європи – від 4 до 11 тисяч доларів.

Авторинок в Луцьку суттєво відрізняється від київського. По-перше, рівнем сервісу – якщо в столиці він “цивільний”, то в Луцьку доводиться ходити по калюжах та болоту, всюди бруд та сміття. Але головне – вибором машин. Якщо в Києві багато “американців” та дорогих машин, то в Луцьку – в основному з Європи та в іншому ціновому сегменті. В цілому у Луцьку – відображення статистики ввозу вживаних авто – найбільше тут Volkswagen Passat та Renaullt Megane 2 та 3 поколінь. Також багато вантажопасажирських машин.

Найпопулярніший ціновий сегмент. У Луцьку – від 4 до 7 тисяч доларів. За такі гроші віддають машини 2004-2010 року. Більш свіжі авто, 2011-2016 року, коштують вже від 7 до 11 тисяч доларів. Взагалі, тут можна знайти будь-яке авто, навіть з 90-их.

Дивіться відеорепортаж з Луцького авторинку:

Нагадаємо, які вживані авто більше іржавіють.