Стоимость свежепригнанных легковых автомобилей из Европы - от 4 до 11 тысяч долларов.

Авторынок в Луцке существенно отличается от киевского. Во-первых, уровнем сервиса – если в столице он “гражданский”, то в Луцке приходится ходить по лужам и болоту, повсюду грязь и мусор. Но главное – выбором машин. Если в Киеве много “американцев” и дорогих машин, то в Луцке – в основном из Европы и в другом ценовом сегменте. В целом в Луцке – отображение статистики ввоза подержанных авто – здесь больше Volkswagen Passat и Renaullt Megane 2 и 3 поколений. Также много грузопассажирских машин.

Самый популярный ценовой сегмент. В Луцке – от 4 до 7 тысяч долларов. За такие деньги отдают машины 2004-2010 года. Более свежие авто, 2011-2016 года, стоят уже от 7 до 11 тысяч долларов. Вообще, здесь можно найти любое авто, даже из 90-х.

Смотрите видеорепортаж с Луцкого авторынка:

Напомним, какие подержанные авто больше ржавеют.