Часто водії отримують штрафи за проїзд на заборонні знаки. При цьому, не знають, що мали повне право здійснювати рух в зоні дії цих знаків. Відповідно, отримують штрафи безпідставно.
“Дорожній адвокат” розповів, коли та кому можна ігнорувати деякі забороняючі знаки, та які докази наводити у разі звинувачень з боку поліції.
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Найбільш поширені заборонні знаки у населених пунктах це:
- 3.1 “Рух заборонено” 3.1
- 3.2 “Рух механічних транспортних засобів заборонено”3.2
- 3.3 “Рух вантажних автомобілів заборонено”3.3
Порушення вимог цих знаків є адміністративним правопорушенням відповідно до ч.1 ст. 122 КУпАП та передбачає відповідальність у вигляді штрафу.
Однак відповідно до п.3 р.33 ПДР вказані заборонні знаки не діють на:
- транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні;
- транспортні засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у цій зоні;
- транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами (щодо знаків 3.1 і 3.2);
- водіїв з інвалідністю, транспортні засоби яких позначені розпізнавальним знаком “Водій з інвалідністю” (щодо знаків 3.1 і 3.2);
- водіїв, які перевозять пасажирів з інвалідністю, за умови наявності відповідних документів (щодо знаків 3.1 і 3.2).
Отже, якщо водій підпадає хоча б під одну із цих категорій, то йому дозволено проїзд в зоні дії цих заборонних знаків. Відповідно поліцейський не має права його оштрафувати.
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