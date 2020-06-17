Часто водители получают штрафы за проезд на запрещающие знаки. При этом, не знают, что имели полное право осуществлять движение в зоне действия этих знаков. Соответственно, получают штрафы безосновательно.

“Дорожный адвокат” рассказал, когда и кому можно игнорировать некоторые запрещающие знаки, и какие доказательства приводить в случае обвинений со стороны полиции.

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Наиболее распространенные запрещающие знаки в населенных пунктах это:

3.1 “Движение запрещено” 3.1

3.2 “Движение механических транспортных средств запрещено” 3.2

3.3 “Движение грузовых автомобилей запрещено” 3.3

Нарушение требований этих знаков является административным правонарушением в соответствии с ч. 1 ст. 122 КУоАП и предусматривает ответственность в виде штрафа.

Однако в соответствии с п. 3 р. 33 ПДД указанные запрещающие знаки не действуют на:

транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне;

транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в этой зоне;

транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам (относительно знаков 3.1 и 3.2);

водителей с инвалидностью, транспортные средства которых обозначены опознавательным знаком “Водитель с инвалидностью” (относительно знаков 3.1 и 3.2);

водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью, при условии наличия соответствующих документов (относительно знаков 3.1 и 3.2).

Итак, если водитель попадает хотя бы под одну из этих категорий, то ему разрешен проезд в зону действия этих запрещающих знаков. Соответственно, полицейский не имеет права его оштрафовать.

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