На Київщині відкрили Bosch Junior Academy

30 жовтня у Борисполі офіційно відкрили Bosch Junior Academy — сучасний центр підготовки фахівців у сфері автодіагностики. Про це повідомили в офіційному прес-релізі Bosch.

Для чого Україні Bosch Junior Academy

Автомобілі стають складнішими щороку — більше електроніки, програмування, датчиків і систем допомоги водію. Водночас українські СТО давно відчувають дефіцит майстрів, які вміють працювати з такими машинами. У середньому нестача персоналу сягає 50%, а в деяких сервісах у малих містах навіть 70–80%.

Саме на цю проблему і відповідає нова академія. Її місія — поєднати бізнес, міжнародних партнерів і державні структури, щоб підготувати молодих спеціалістів до реальних потреб ринку.

Що таке Bosch Junior Academy і як вона працює

Перша лабораторія вже запрацювала на базі Бориспільського професійного коледжу. Тут студенти отримують доступ до сучасного діагностичного обладнання Bosch — такого самого, яке використовують на провідних СТО Європи.

Йдеться не лише про інструменти. Академія пропонує повний цикл навчання: від роботи з електронними блоками до методів усунення складних несправностей у сучасних авто. Це фактично міні-оточення реального сервісного центру. У перспективі модель будуть масштабувати — навчальні майданчики з’являться ще в кількох закладах.

Партнерство, яке змінює профтехосвіту

Проєкт реалізовано у співпраці Bosch і бельгійського агентства Enabel.

Кожен партнер вкладає свої ресурси: Bosch модернізує навчальні програми, надає обладнання та залучає експертів до тренінгів, Enabel фінансує закупівлю техніки та підтримує підвищення кваліфікації викладачів.

Уже 18 майстрів виробничого навчання з різних регіонів пройшли навчання та передають отримані навички своїм студентам.

Це перший випадок в Україні, коли професійну освіту оновлюють спільними зусиллями міжнародних партнерів та великої технологічної компанії.

Міжнародна підтримка та стратегічний контекст

На відкритті були представники Київської ОДА, Посольства Бельгії, Bosch та Enabel. Представники влади наголосили, що такі проєкти допомагають економіці та створюють для молоді реальні можливості працевлаштування. А бельгійська сторона назвала академію доказом того, що Україна готова розвивати сфери, які критично важливі у післявоєнний період — зокрема технічну освіту.

Практика на реальних СТО — те, чого давно не вистачало

Окрема частина проєкту — стажування на станціях «Бош Авто Сервіс». В Україні їх близько ста, але всім бракує персоналу. І саме це дає шанс студентам: попрацювати з реальними автомобілями; адаптуватися до сучасного сервісу; отримати практику, яку складно забезпечити лише в коледжі; знайти роботу одразу після навчання.

Для сервісів — це можливість виростити своїх фахівців. Для студентів — старт у професії з хорошими перспективами.

Навчання, яке формує майбутніх лідерів галузі

Демонстраційні сесії під час відкриття показали головну ідею проєкту: не просто навчити користуватись діагностичним обладнанням, а сформувати мислення сучасного спеціаліста. Того, хто розуміє складні електронні системи авто, вміє працювати з програмним забезпеченням і бачить логіку автомобільної діагностики.

Такі фахівці будуть потрібні й сьогодні, і в найближчі десятиліття, коли автопарк швидко змінюватиметься в бік електрифікації та цифровізації.

Чому це важливо саме зараз

Bosch Junior Academy — це не просто локальний проєкт. Це сигнал про те, як може виглядати українська профтехосвіта в майбутньому: сучасна, технологічна, практична й інтегрована в європейський освітній простір.

Це також інвестиція в людей, які будуть ремонтувати й обслуговувати наші автомобілі завтра. І саме такі проєкти формують ринок, де якісний сервіс стане новим стандартом.