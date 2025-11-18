В Киевской области открыли Bosch Junior Academy

30 октября в Борисполе официально открыли Bosch Junior Academy - современный центр подготовки специалистов в сфере автодиагностики. Об этом сообщили в официальном пресс-релизе Bosch.

Кстати Bosch выпустила экологически чистую тормозную жидкость

Для чего Украине Bosch Junior Academy

Автомобили становятся сложнее с каждым годом - больше электроники, программирования, датчиков и систем помощи водителю. В то же время украинские СТО давно испытывают дефицит мастеров, умеющих работать с такими машинами. В среднем нехватка персонала достигает 50%, а в некоторых сервисах в малых городах даже 70–80%.

Именно на эту проблему и отвечает новая академия. Ее миссия - совместить бизнес, международных партнеров и государственные структуры, чтобы подготовить молодых специалистов к реальным потребностям рынка.

Что такое Bosch Junior Academy и как она работает

Первая лаборатория уже заработала на базе Бориспольского профессионального колледжа. Здесь студенты получают доступ к современному диагностическому оборудованию Bosch - такому же, которое используют на ведущих СТО Европы.

Речь идет не только об инструментах. Академия предлагает полный цикл обучения: от работы с электронными блоками до методов устранения сложных неисправностей в современных авто. Это фактически мини-окружение реального сервисного центра. В перспективе модель будут масштабировать - учебные площадки появятся еще в нескольких заведениях.

Партнерство, которое меняет профтехобразование

Проект реализован в сотрудничестве Bosch и бельгийского агентства Enabel.

Каждый партнер вкладывает свои ресурсы: Bosch модернизирует учебные программы, предоставляет оборудование и привлекает экспертов к тренингам, Enabel финансирует закупку техники и поддерживает повышение квалификации преподавателей.

Уже 18 мастеров производственного обучения из разных регионов прошли обучение и передают полученные навыки своим студентам.

Это первый случай в Украине, когда профессиональное образование обновляют совместными усилиями международных партнеров и крупной технологической компании.

Также интересно когда и кому можно учить вождению авто

Международная поддержка и стратегический контекст

На открытии были представители Киевской ОГА, Посольства Бельгии, Bosch и Enabel. Представители власти отметили, что такие проекты помогают экономике и создают для молодежи реальные возможности трудоустройства. А бельгийская сторона назвала академию доказательством того, что Украина готова развивать сферы, которые критически важны в послевоенный период - в частности техническое образование.

Практика на реальных СТО - то, чего давно не хватало

Отдельная часть проекта - стажировка на станциях "Бош Авто Сервис". В Украине их около ста, но всем не хватает персонала. И именно это дает шанс студентам: поработать с реальными автомобилями; адаптироваться к современному сервису; получить практику, которую сложно обеспечить только в колледже; найти работу сразу после обучения.

Для сервисов - это возможность вырастить своих специалистов. Для студентов - старт в профессии с хорошими перспективами.

Обучение, которое формирует будущих лидеров отрасли

Демонстрационные сессии во время открытия показали главную идею проекта: не просто научить пользоваться диагностическим оборудованием, а сформировать мышление современного специалиста. Того, кто понимает сложные электронные системы авто, умеет работать с программным обеспечением и видит логику автомобильной диагностики.

Такие специалисты будут нужны и сегодня, и в ближайшие десятилетия, когда автопарк будет быстро меняться в сторону электрификации и цифровизации.

Почему это важно именно сейчас

Bosch Junior Academy - это не просто локальный проект. Это сигнал о том, как может выглядеть украинское профтехобразование в будущем: современное, технологическое, практическое и интегрированное в европейское образовательное пространство.

Это также инвестиция в людей, которые будут ремонтировать и обслуживать наши автомобили завтра. И именно такие проекты формируют рынок, где качественный сервис станет новым стандартом.