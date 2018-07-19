Фольксваген витримав удар з честю! Люди залишились живі.

Небезпечна гірська дорога у провінції Січуань в Китаї ледь не стала смертельною для групи пасажирів та водія. Від скелі над дорогою відірвався великий уламок та впав просто на дах автомобіля. На диво усе обійшлось добре. Не для машини, звичайно.

Як повідомляє Daily Mail, чотири людини, що знаходились у автомобілі під час цього екстренного випадку, власними силами змогли вибратись з машини ще до прибуття рятувальників.

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На місце події швидко прибули спецслужби і доставили потерпілих до лікарні, де з’ясувалось, що усі постраждалі відбулись лише легкими ушкодженнями, хоча розмір кам’яної брили був чималий і усе могло закінчитись набагато страшніше.

Фото: наслідки аварії / Asia Wire

Варто відзначити, що цей випадок робить честь силовій конструкції кузову Volkswagen, дах якого витримав настільки значний удар.

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