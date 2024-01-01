На Миколаївщині покупець під час тест-драйву вкрав мотоцикл

У неділю, 11 листопада, до поліції Снігурівки, що на Миколаївщині, звернувся 42-річний місцевий житель. Він заявив, що його мотоцикл “ИЖ 7108” викрали прямо у нього на очах.

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Потерпілий виклав об’яву про продаж мотоциклу, ним зацікавився підозрюваний. Чоловіки зустрілись, продавець показав свій товар. Далі так званий “покупець” захотів випробувати ИЖ 7108 на ходу. Він сів та поїхав у невідомому напрямку.

Поліцейські знайшли мотоцикл за межами Снігурівки – виявилося, що зловмисник залишив його через те, що закінчилось пальне. Мотоцикл повернули власнику, а крадія затримали.

Ним виявися 38-річний чоловік, який раніше вже підозрювався у подібних вчинках.

Слідство триває, а затриманому вже висунуто підозру за ч. 2 ст. 289 КК України “Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно”, яка передбачає до восьми років в’язниці. Незабаром суд розгляне, який запобіжний захід обрати.