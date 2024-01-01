На Одещині чоловік сховався у причепі з коровою, аби не натрапити на блокпости

Як розповідає Труха, посилаючись на місцеві Telegram-канали, чоловік опублікував відео на власній сторінці в Tik Tok, у якому йдеться, що він нібито подолав шлях з Ізмаїла до Одеси у причепі з коровою.

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Цікаво, що одна з ділянок дороги проходить в межах Молдови поблизу селища Паланка, тому, як саме автору ролика вдалось залишитись непоміченим на контрольно-пропускному пункті невідомо.

Окрім цього відео більше немає жодних підтверджень того, що чоловік дійсно подолав увесь шлях в причепі разом зі своєю коровою. Можливо, це відео – фейкове, проте в мережі ці кадри викликали багато жартів.

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Деякі з користувачів жартували, що чоловік справжній везунчик, тоді як Труха у власному пості в Telegram прокоментувала це відео фразою «Ейс Вентура: початок», що є відсилкою до головного персонажа одноіменного фільму “Ейс Вентура: Детектив з розшуку домашніх тварин” 1993 року.