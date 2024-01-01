В Одесской области мужчина спрятался в прицепе с коровой, чтобы не наткнуться на блокпосты

Местные Telegram-каналы опубликовали пост мужчины, который в своем Tik Tok рассказал о том, как именно он преодолел путь из Измаила в Одессу – в прицепе автомобиля в компании с коровой.

Читайте также: Как мобилизация повлияла на рынок такси

Интересно, что один из участков дороги проходит в пределах Молдовы вблизи поселка Паланка, поэтому, как именно автору ролика удалось остаться незамеченным на контрольно-пропускном пункте неизвестно.

Кроме этого видео больше нет никаких подтверждений того, что человек действительно преодолел весь путь в прицепе вместе со своей коровой. Возможно, это видео – фейковое, однако в сети эти кадры вызвали много шуток.

Также интересно: Могут ли работники ТЦК останавливать авто для вручения повестки: комментарий юриста

Некоторые из пользователей шутили, что мужчина настоящий везунчик, тогда как остальные открыто высмеивали этого “героя”.