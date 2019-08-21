З липня 2019 року на офіційно продані авто гарантія складає три роки або 100 тис. км.

Фраза “німецька якість” вже багато років є однією з головних переваг при виборі автомобіля: вони відрізняються хорошою витривалістю та надійністю, простотою в експлуатації та ремонті. Починаючи з літа 2019 року ще одним плюсом на користь Opel стали гарантійні умови: на всі легкові автомобілі Opel діє гарантія три роки або 100 тис. км пробігу.

Важливо відзначити, що відтепер серед автомобілів німецьких брендів Opel може запропонувати один з найтриваліших гарантійних періодів. Причому 3-річна гарантія діє на всі моделі Бренду: комфортний і демократичний Astra Sedan, моделі бізнес-класу Insignia, міський кросовер Crossland X, просторий сімейний кросовер Grandland X. Збільшена гарантія є найкращим підтвердженням того, що OPEL - це якість і надійність!

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Німецький бренд приваблює не тільки їздовими характеристиками та довговічністю, але і вигодою в придбанні: класична Astra доступна за ціною від 404 тис. грн, Crossland X і Grandland X – від 466 тис. грн та 593 тис. грн відповідно, а бізнес-седан Insignia може бути ваш від 687 тис. грн. Тим, хто не готовий віддати всю суму відразу, доступні спеціальні програми фінансованія OPEL Finance.

Нові гарантійні умови OPEL вступили в силу, починаючи з липня 2019 року для всіх легкових автомобілів, проданих через мережу офіційних дилерів Бренду.

Нагадаємо, що гарантія у 3 роки діє також для Peugeot та Citroen.