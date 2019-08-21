С июля 2019 года на официально проданные авто гарантия составляет три года или 100 тыс. км.

Фраза “немецкое качество” уже много лет является одним из главных преимуществ при выборе автомобиля: они отличаются хорошей выносливостью и надежностью, простотой в эксплуатации и ремонте. Начиная с лета 2019 года еще одним плюсом в пользу Opel стали гарантийные условия: на все легковые автомобили Opel действует гарантия три года или 100 тыс. км пробега.

Важно отметить, что отныне среди автомобилей немецких брендов Opel может предложить один из самых длительных гарантийных периодов. Причем 3-летняя гарантия действует на все модели бренда: комфортный и демократичный Astra Sedan, модели бизнес-класса Insignia, городской кроссовер Crossland X, просторный семейный кроссовер Grandland X. Увеличенная гарантия является лучшим подтверждением того, что OPEL – это качество и надежность!

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Немецкий бренд привлекает не только ездовыми характеристиками и долговечностью, но и выгодой в приобретении: классическая Astra доступна по цене от 404 тыс. грн, Crossland X и Grandland X – от 466 тыс. грн и 593 тыс. грн соответственно, а бизнес-седан Insignia может быть ваш от 687 тыс. грн. Тем, кто не готов отдать всю сумму сразу, доступны специальные программы финансирования OPEL Finance.

Новые гарантийные условия OPEL вступили в силу, начиная с июля 2019 года для всех легковых автомобилей, проданных через сеть официальных дилеров бренда.

Напомним, что гарантия в 3 года действует также для Peugeot и Citroen.