Стартап зі Шрі-Ланки під назвою Vega Innovations навіть планує презентувати своє купе європейській публіці у Женеві.

Острівна країна Шрі-Ланка – батьківщина ароматного цейлонського чаю. Чайні плантації, мальовничі пляжі, буддистські храми та слони – це все, чим може похвалитись острів. Та незабаром усе може змінитись.

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Фірма Vega Innovations зі Шрі-Ланки планує представити на березневий автосалоні в Женеві свій дебютний проект – електричний суперкар EVX з повним приводом, літій-залізо-фосфатним акумулятором і пробігом без підзарядки 240 кілометрів.

Вперше про роботу над суперкаром фірма заявила ще п’ять років тому, тоді мова йшла про 900-сильну електричну силову установку. Зараз компанія заявляє більш приземлені цифри: суперкар отримав два електромотора з піковою віддачею у 300 кіловат (408 к.с. і 720 Нм), котрі живляться від літій-залізо-фосфатної батареї з рідинним охолодженням і щільністю зберігання енергії 220 ват-годин на літр об'єму (загальна ємність невідома). Творці суперкара заявляють розгінну динаміку на рівні 4 секунд та запас ходу у 240 кілометрів.

Фото: електричний спорткар Vega EVX зі Шрі-Ланки / InsideEVs

Серед інноваційних рішень: вкрай складні алгоритми керування силовою установкою, ноу-хау в компонуванні акумуляторних осередків, системі контролю електроживленням і керуючому програмному забезпеченні. Крім того, Vega EVX отримає систему напівавтономного водіння з контролем смуги, розпізнаванням розмітки та пішоходів.



Компанія Vega Innovations входить до складу CodeGen Group, основна діяльність якої розробка програмного забезпечення. Головний виконавчий директор Харша Субасінгхе має вчений ступінь в області штучного інтелекту і програмних агентів; посаду директора зі стратегічного планування займає Бешан Кулапала, який раніше працював технічним директором в Intel.

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