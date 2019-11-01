Уночі з 21:00 1 листопада до 5:00 2 листопада на естакаді південного мосту обмежать рух.

Про це йдеться у повідомлені Комунальної корпорації "Київавтодор". "Уночі проти суботи ми виконуватимемо поточний ремонт одного з деформаційних швів на естакаді у напрямку Видубичів. Працюватимемо, коли місто спатиме, щоб менше впливати на трафік. На час робіт рух частково обмежать", пишуть на офіційній сторінці Комунальної корпорації "Київавтодор" у FB.

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"Капітальний ремонт деформаційного шва у напрямку Лівого берега закінчуємо 3-5 листопада", повідомляють у "Київавтодорі".

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