Ночью с 21:00 1 ноября до 5:00 2 ноября на эстакаде южного моста ограничат движение.

Об этом говорится в сообщении Коммунальной корпорации "Киевавтодор". "В ночь на субботу мы будем выполнять текущий ремонт одного из деформационных швов на эстакаде в направлении Выдубичей. Будем работать, когда город будет спать, чтобы меньше влиять на трафик. На время работ движение частично ограничат", пишут на официальной странице Коммунальной корпорации "Киевавтодор" в FB.

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"Капитальный ремонт деформационного шва в направлении Левого берега заканчиваем 3-5 ноября", сообщают в "Киевавтодоре".

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