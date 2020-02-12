В Києві на Північному (Московському) мосту обмежать рух транспорту через ремонтні роботи.

Рух буде обмежно частково:

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з 9:00 до 14:00 12 лютого у напрямку Троєщини

з 14:00 до 20:00 12 лютого у напрямку станції метро (Петрівка) "Почайна"

"На Північному мосту (на частині через р. Десенка) проведемо поточнийремонт. Роботи виконуватимемо впродовж середи 12 лютого. Щоб менше впливати на трафік у першій частині дня працюватимемо у напрямку Троєщини. А пообіді - у бік станції метро "Почайна" (Петрівка)" повідомили в Комунальній корпорації "Київавтодор"

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