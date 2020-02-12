В Киеве на Северном (Московском) мосту ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Движение будет ограничено частично:

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с 9:00 до 14:00 12 февраля в направлении Троещины.

с 14:00 до 20:00 12 февраля в направлении станции метро (Петровка) "Почайна".

"На Северном мосту (на части через р. Десенка) проведем текущий ремонт. Работы будем выполнять в течение среды 12 февраля. Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда – в сторону станции метро "Почайна" (Петровка)", – сообщили в Коммунальной корпорации "Киевавтодор"

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