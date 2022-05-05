Мінекономіки планує направити на ринок 70 тисяч тонн бензину та близько 40 тисяч тонн дизеля з метою зниження дефіциту пального, який був викликаний держрегулюванням цін.

За словами першого віце-прем'єр-міністра – міністра економіки Юлії Свириденко, наразі в операторів ринку у залишках зберігається 22,5 тис. тонн бензинів та 41,4 тис. тонн дизельного пального.

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"Ми ухвалили низку урядових рішень, які дозволяють спрямувати наявні в країні обсяги - це 70 тисяч тонн бензину і близько 40 тисяч тонн дизеля - на ринок, який має знизити дефіцит", - сказала чиновник під час засідання президії Конгресу місцевої та регіональної влади при президентові України.

Чиновниця вважає, що дефіцит пального виник через знищення російськими військами потужностей Кременчуцького НПЗ та низки нафтобаз. Проте експерти ринку кажуть що головною причиною дефіциту є держрегулювання цін на пальне з боку чиновників.