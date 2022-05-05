Минэкономики планирует направить на рынок 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля с целью снижения дефицита топлива, вызванного госрегулированием цен и уничтожением топливной инфраструктуры.

По словам первого вице-премьер-министра – министра экономики Юлии Свириденко, в настоящее время у операторов рынка в остатках хранится 22,5 тыс. тонн бензинов и 41,4 тыс. тонн дизельного горючего.

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"Мы приняли ряд правительственных решений, которые позволяют направить имеющиеся в стране объемы – это 70 тысяч тонн бензина и около 40 тысяч тонн дизеля – на рынок, который должен снизить дефицит", – сказала чиновница на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте. Украина.

Чиновница считает, что дефицит горючего возник из-за уничтожения российскими войсками мощностей Кременчугского НПЗ и ряда нефтебаз. Однако эксперты рынка говорят, что главной причиной дефицита является госрегулирование цен на горючее со стороны чиновников.