Бруківка – не найкраще покриття як для автомобільних доріг так і для пішохідної зони. До того ж вкладання бруківки значно дорожче за звичайне асфальтування. Але мер Києва вважає, що подільські вулички слід вимостити саме бруківкою.

"Друзі! Ми розпочинаємо капітальний ремонт доріг історичної частини міста – старого Подолу. Вже оновлюємо вулицю Покровську, що востаннє ремонтували більше 30 років тому", повідомляють на офіційній сторінці мера столиці.

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"Там переклали всі комунікації і розпочали процес заливки бетонної подушки, на яку зверху вкладуть масивну брущатку. Ремонтуючи старовинні вулиці, ми відмовлятимемося від асфальту. Бо хочемо повернути цим вулицям їх історичний вигляд. Наприклад, Покровська - одна з найстаріших вулиць Києва. Перші спогади про неї датовані 15 століттям. Старовинні вулиці нашого міста мають бути привабливими для туристів. І, я впевнений, кияни також будуть задоволені", сказано в повідомленні.

"Завершимо оновлювати вулицю Покровську до кінця травня. Після цього ремонті роботи розпочнемо ще на кількох вулицях старого Подолу. При цьому і брущатка і тротуари будуть виконані в одному стилі. Також на всіх цих вулицях оновимо систему вуличного освітлення", поділився планами градоначальник.

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