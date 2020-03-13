Брусчатка – не лучшее покрытие как для автомобильных дорог так и для пешеходной зоны. К тому же брущатка значительно дороже обычного асфальтирования. Но мэр Киева считает, что подольские улицы следует вымостить именно брусчаткой.

"Друзья! Мы начинаем капитальный ремонт дорог исторической части города – старого Подола. Уже обновляем улицу Покровскую, что в последний раз ремонтировали более 30 лет назад", – сообщается на официальной странице мэра столицы.

Читайте также: Кличко грозится снести цех завода "Большевик" бульдозером ради Шулявского путепровода: видео

"Там перевели все коммуникации и начали процесс заливки бетонной подушки, на которую сверху уложат массивную брусчатку. Ремонтируя старинные улицы, мы отказываться от асфальта. Потому хотим вернуть этим улицам их исторический облик. Например, Покровская – одна из старейших улиц Киева. Первые воспоминания о нее датированы 15 веком. Древние улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны", – говорится в сообщении.

"Завершим обновлять улицу Покровскую до конца мая. После этого ремонтные работы начнем еще на нескольких улицах старого Подола. При этом и брусчатка и тротуары будут выполнены в одном стиле. Также на всех этих улицах обновим систему уличного освещения", – поделился планами градоначальник.

Также интересно: Киевские чиновники отказываются платить за достройку Шулявского моста