На скільки зріс імпорт електромобілів до України

Ринок електромобілів в Україні продовжує зростати рекордними темпами. За підсумками січня–серпня 2025 року, в Україну було імпортовано 61,7 тис. легкових електромобілів (BEV), повідомляє Укравтопром із посиланням на дані Держстату. Це на 52% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Рекордна митна вартість

Загальна митна вартість усіх ввезених електромобілів за вісім місяців становила майже $1,27 млрд. Це свідчить не лише про зростання кількості, а й про поступове оновлення структури ринку — українці дедалі частіше обирають дорожчі моделі або новіші покоління електротранспорту.

Нові та вживані: попит переважає на «second hand»

Із загальної кількості імпортованих авто 14,1 тис. були новими (зростання на 26%), тоді як 47,6 тис. — вживаними, що демонструє ще вищу динаміку — +62% до минулого року.

Митна вартість нових BEV: $363,5 млн

Митна вартість вживаних BEV: $906,3 млн

Попри зростання популярності нових електромобілів, основний обсяг ринку все ще формують уживані авто, які залишаються більш доступними для пересічних українців.

Географія поставок: Китай — абсолютний лідер

Розподіл імпорту демонструє чітке зміщення в бік азійських виробників.

Серед нових електромобілів:

Китай утримує беззаперечне лідерство — 92% усіх поставок;

Японія — 3%;

Німеччина — 2%.

Така домінантна позиція китайських брендів пояснюється не лише широкою модельною лінійкою та агресивною ціновою політикою, а й активним виходом компаній BYD, MG, Zeekr, NIO, Chery на європейські та український ринки.

Серед вживаних електромобілів ситуація більш різноманітна:

США — 40% поставок (переважно Tesla, Chevrolet, Nissan);

Південна Корея — 16% (Hyundai, Kia);

Німеччина — 15%.

Це свідчить, що українці активно купують не лише бюджетні, а й більш технологічні або престижні моделі, які потрапляють на вторинний ринок із Заходу.

Що означає така динаміка для ринку

Зростання імпорту електромобілів має кілька ключових наслідків:

Формується новий баланс автопарку — електрокари вже становлять понад 20% усіх легкових імпортів.

Розвивається інфраструктура зарядних станцій — через різке збільшення кількості BEV попит на електрозаправки зростає особливо у великих містах.

Підвищується конкуренція серед брендів, що знижує вартість володіння електромобілем.

Активізується ринок сервісу — все більше компаній пропонують обслуговування електротранспорту.

Підсумок

Український ринок електромобілів у 2025 році демонструє стійке зростання та структурні зміни — від орієнтації на США до переважання китайських виробників. Це свідчить не лише про глобальні зрушення в автомобільній індустрії, а й про зміну споживацьких звичок українців, які дедалі частіше роблять вибір на користь електричок. Також ключовим фактором лишається державна підтримка у вигляді звільнення від мит на ввезення.