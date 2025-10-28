На сколько вырос импорт электромобилей в Украину

Рынок электромобилей в Украине продолжает расти рекордными темпами. По итогам января–августа 2025 года, в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Рекордная таможенная стоимость
Общая таможенная стоимость всех ввезенных электромобилей за восемь месяцев составила почти $1,27 млрд. Это свидетельствует не только о росте количества, но и о постепенном обновлении структуры рынка - украинцы все чаще выбирают более дорогие модели или новые поколения электротранспорта.
Новые и подержанные: спрос преобладает на "second hand"
Из общего количества импортированных авто 14,1 тыс. были новыми (рост на 26%), тогда как 47,6 тыс. - подержанными, что демонстрирует еще более высокую динамику - +62% к прошлому году.
- Таможенная стоимость новых BEV: $363,5 млн
- Таможенная стоимость подержанных BEV: $906,3 млн
Несмотря на рост популярности новых электромобилей, основной объем рынка все еще формируют подержанные авто, которые остаются более доступными для рядовых украинцев.
География поставок: Китай - абсолютный лидер
Распределение импорта демонстрирует четкое смещение в сторону азиатских производителей.
Среди новых электромобилей:
- Китай удерживает безоговорочное лидерство - 92% всех поставок;
- Япония - 3%;
- Германия - 2%.
Такая доминантная позиция китайских брендов объясняется не только широкой модельной линейкой и агрессивной ценовой политикой, но и активным выходом компаний BYD, MG, Zeekr, NIO, Chery на европейские и украинский рынки.
Среди подержанных электромобилей ситуация более разнообразна:
- США - 40% поставок (преимущественно Tesla, Chevrolet, Nissan);
- Южная Корея - 16% (Hyundai, Kia);
- Германия - 15%.
Это свидетельствует, что украинцы активно покупают не только бюджетные, но и более технологичные или престижные модели, которые попадают на вторичный рынок с Запада.
Что означает такая динамика для рынка
Рост импорта электромобилей имеет несколько ключевых последствий:
- Формируется новый баланс автопарка - электрокары уже составляют более 20% всех легковых импортов.
- Развивается инфраструктура зарядных станций - из-за резкого увеличения количества BEV спрос на электрозаправки растет особенно в крупных городах.
- Повышается конкуренция среди брендов, что снижает стоимость владения электромобилем.
- Активизируется рынок сервиса - все больше компаний предлагают обслуживание электротранспорта.
Итог
Украинский рынок электромобилей в 2025 году демонстрирует устойчивый рост и структурные изменения - от ориентации на США до преобладания китайских производителей. Это свидетельствует не только о глобальных сдвигах в автомобильной индустрии, но и об изменении потребительских привычек украинцев, которые все чаще делают выбор в пользу электричек. Также ключевым фактором остается государственная поддержка в виде освобождения от пошлин на ввоз.