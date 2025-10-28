На сколько вырос импорт электромобилей в Украину

Рынок электромобилей в Украине продолжает расти рекордными темпами. По итогам января–августа 2025 года, в Украину было импортировано 61,7 тыс. легковых электромобилей (BEV), сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Госстата. Это на 52% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Рекордная таможенная стоимость

Общая таможенная стоимость всех ввезенных электромобилей за восемь месяцев составила почти $1,27 млрд. Это свидетельствует не только о росте количества, но и о постепенном обновлении структуры рынка - украинцы все чаще выбирают более дорогие модели или новые поколения электротранспорта.

Новые и подержанные: спрос преобладает на "second hand"

Из общего количества импортированных авто 14,1 тыс. были новыми (рост на 26%), тогда как 47,6 тыс. - подержанными, что демонстрирует еще более высокую динамику - +62% к прошлому году.

Таможенная стоимость новых BEV: $363,5 млн

Таможенная стоимость подержанных BEV: $906,3 млн

Несмотря на рост популярности новых электромобилей, основной объем рынка все еще формируют подержанные авто, которые остаются более доступными для рядовых украинцев.

География поставок: Китай - абсолютный лидер

Распределение импорта демонстрирует четкое смещение в сторону азиатских производителей.

Среди новых электромобилей:

Китай удерживает безоговорочное лидерство - 92% всех поставок;

Япония - 3%;

Германия - 2%.

Такая доминантная позиция китайских брендов объясняется не только широкой модельной линейкой и агрессивной ценовой политикой, но и активным выходом компаний BYD, MG, Zeekr, NIO, Chery на европейские и украинский рынки.

Среди подержанных электромобилей ситуация более разнообразна:

США - 40% поставок (преимущественно Tesla, Chevrolet, Nissan);

Южная Корея - 16% (Hyundai, Kia);

Германия - 15%.

Это свидетельствует, что украинцы активно покупают не только бюджетные, но и более технологичные или престижные модели, которые попадают на вторичный рынок с Запада.

Что означает такая динамика для рынка

Рост импорта электромобилей имеет несколько ключевых последствий:

Формируется новый баланс автопарка - электрокары уже составляют более 20% всех легковых импортов.

Развивается инфраструктура зарядных станций - из-за резкого увеличения количества BEV спрос на электрозаправки растет особенно в крупных городах.

Повышается конкуренция среди брендов, что снижает стоимость владения электромобилем.

Активизируется рынок сервиса - все больше компаний предлагают обслуживание электротранспорта.

Итог

Украинский рынок электромобилей в 2025 году демонстрирует устойчивый рост и структурные изменения - от ориентации на США до преобладания китайских производителей. Это свидетельствует не только о глобальных сдвигах в автомобильной индустрии, но и об изменении потребительских привычек украинцев, которые все чаще делают выбор в пользу электричек. Также ключевым фактором остается государственная поддержка в виде освобождения от пошлин на ввоз.