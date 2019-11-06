Водії порушують правила дорожнього руху, але дуже вибачаються за свої дії.

Активісти руху "ЗупиниЛося" вирішили знову завітати до Шулявського мосту та перевірити, як там із виконанням ПДР.

Як виявилося, там і далі масово та постійно їздять зустрічною смугою. Для відвідувачів місцевого ТРЦ виконавчі служби зробили спеціальний виїзд. Але порушники його постійно ігнорують, їдуть зустрічною та вперто доводять, що вони не порушують ПДР.

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Дивина цього випуску полягає в тому, що активісти не зустріли жодного агресивного лося. А більше половини порушників навіть вибачилася за свої дії. Це гарний знак покращення ситуації на наших автодорогах!

Дивіться відео порушень на Шулявці:

Нагадаємо, що в столиці європейської країни не знайшли жодного порушника паркування.